На Большой Садовой в Ростове в День города ограничат движение транспорта

Дорожные ограничения будут действовать в течение дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16 сентября 2023 года на двух улицах Ростова-на-Дону в связи с проведением Дня города ограничат движение машин. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Ограничения с 5 утра до 21 часа будут действовать на Большой Садовой и Московской, на участках от Семашко до Буденновского.

Также с 8:30 до 11 часов, во время прохода пешего шествия, нельзя будет проехать по Большой Садовой от Театрального до Семашко.

Напомним, в сентябре жители донской столицы отметят 274 годовщину со Дня основания Ростова-на-Дону.

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