Ростовская область собрала рекордный урожай и опередила Краснодарский край

Донские хлеборобы намолотили более 15,4 млн тонн ранних зерновых. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области в 2023 году собрали рекордный урожай ранних зерновых и зернобобовых. Об этом в ходе рабочей поездки в Усть-Донецкий район сообщил губернатор региона Василий Голубев. В этом году донские аграрии обошли по валовому сбору своего вечного соперника - Кубань.

- Сейчас донские хлеборобы побили все свои исторические рекорды, собрав более 15,4 млн тонн ранних зерновых при средней урожайности 44,4 ц/га. Итог первого этапа жатвы превзошел весь урожай 2022 года, - сказал Василий Юрьевич. - Впереди еще вторая часть уборки – сбор поздних культур.

В Ростовской области по результатам уборки ранних зерновых и зернобобовых намолочено 15 миллионов 402,1 тысячи тонн урожая, в Краснодарском крае на 4 миллиона меньше — 11 миллионов 281 тысяча тонн, а на Ставрополье с полей убрано 8 миллионов 208 тысяч тон.

Таким образом, Ростовская область стала абсолютным лидером по валовому сбору ранних зерновых и зернобобовых в 2023 году.

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