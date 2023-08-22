Бензин и дизельное топливо изменились в цене в Ростовской области

Стоимость АИ-92 в первой декаде августа составила 51,2 рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области изменились цены на бензин и дизельное топливо. Об этом можно судить по статистическим данным за первую декаду августа и июль 2023 года.

Месяц назад стоимость АИ-92 в среднем находилась на уровне в 50,6 рубля за литр, по последним данным - 51,2 рубля. АИ-95 раньше покупали за 56,3 рубля, в августе - за 56,9 рубля. Цены на АИ-98 и выше составили 64,4 и 65,7 рубля соответственно.

Дизельное топливо в июле 2023 года предавали за 56,4 рубля за литр, в августе - за 57,5 рубля.

По ЮФО на 14 августа 2023 года общая стоимость бензина составила 55,6 рубля. Ростовская область оказалась четвертой в рейтинге после Севастополя, Крыма и Адыгеи.

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