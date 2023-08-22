Власти Ростовской области прокомментировали ситуацию с топливом

В Ростовской области прокомментировали ситуацию на АЗС Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Ростовской области прокомментировали ситуацию с бензином на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

Согласно сообщению, в Ростовской области отмечается высокий спрос на моторное топливо на АЗС. Одной из причин возросшего потока на автозаправках стала рекомендация Минтранса РФ по использованию водителями другого маршрута движения в новые регионы, с целью уменьшения потока транспорта по Крымскому мосту.

- Еще одна причина заключается в сезонном повышении потребности аграриев и отдыхающих, следующих на море на собственном автотранспорте. По информации основных поставщиков топлива в регионе, в настоящее время АЗС работают в штатном режиме, - заверили в региональном Минпроме.

Отметим, что все нефтебазы имеют достаточный запас топлива, а поставки происходят регулярно, поэтому поводов для беспокойства у водителей нет.

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