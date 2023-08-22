Власти Ростовской области сообщили, что топлива на АЗС региона достаточно

Заправочные станции работают в штатном режиме Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области повышенный спрос не повлиял на ситуацию с наличием автомобильного топлива, его сейчас достаточно. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.

- По информации основных поставщиков, АЗС работают в штатном режиме. Все нефтебазы области имеют достаточный запас топлива (примерно на 7-10 дней). Поставки выполняются в плановом режиме. Вопросы, связанные с логистикой, также решаются в плановом режиме, - подчеркнули в ведомстве.

Власти разъяснили, что спрос на заправках связан с возросшей нагрузкой на фоне открытия альтернативного маршрута в Крым через новые регионы, а также с сезонным повышением потребности водителей легковушек в целом и аграриев, который ведут полевые работы.

Добавим, ранее стало известно об изменении цен на бензин и дизель в Ростовской области.

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