Власти Ростовской области сообщили, что топлива на АЗС региона достаточно

Заправочные станции работают в штатном режиме
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростовской области повышенный спрос не повлиял на ситуацию с наличием автомобильного топлива, его сейчас достаточно. Об этом сообщили в министерстве промышленности и энергетики региона.
- По информации основных поставщиков, АЗС работают в штатном режиме. Все нефтебазы области имеют достаточный запас топлива (примерно на 7-10 дней). Поставки выполняются в плановом режиме. Вопросы, связанные с логистикой, также решаются в плановом режиме, - подчеркнули в ведомстве.
Власти разъяснили, что спрос на заправках связан с возросшей нагрузкой на фоне открытия альтернативного маршрута в Крым через новые регионы, а также с сезонным повышением потребности водителей легковушек в целом и аграриев, который ведут полевые работы.
Добавим, ранее стало известно об изменении цен на бензин и дизель в Ростовской области.
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