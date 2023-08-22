В Ростовской области продлили режим ограничения на пребывание в лесах

В Ростовской области усилили мониторинг пожарной опасности Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области до 11 сентября 2023 года продлили режим ограничения на пребывание в лесах. Никому, кроме пожарных и патрульных, сейчас нельзя заезжать на территорию рощ и лесных участков, сообщают власти.

- Усилен мониторинг пожарной опасности, организована работа диспетчерских пунктов, установлено несение дежурства в местах предположительного возникновения возгораний, - прокомментировали глава Минприроды области Михаил Фишкин.

Осенью ограничения могут продлить, если сохранится угроза пожароопасности.

Жителям Дона напоминают: в 90 % случаев виновником ландшафтных и лесных пожаров становится человек. На природе всегда следует помнить о правилах безопасности, в том числе нельзя бросать где попало окурки, палить костры и выжигать траву. Пламя может разгореться даже от одной искры.

Если вы заметите возгорание в районе рощ и посадок, нужно сразу же звонить по телефону горячей линии лесной охраны.

Напомним, со вчерашнего дня в Ростовской области продолжают тушить пожар, который разгорелся на территории Зимовниковского лесничества.

АЛЛО!

Телефон горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00;

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