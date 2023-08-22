Сергей Бодряков: В Орловском районе распространения огня на населенные пункты нет

Сейчас огнем охватило 198 гектаров, 66 из которых — верховой пожар. Фото: правительство Ростовской области.

В Орловском районе Ростовской области второй день продолжают тушить лестной пожар. На данный момент задействовано 170 человек и 62 единицы техники, сообщили в донском правительстве.

Сейчас угрозы распространения огня на населенные пункты нет, отметил замгубернатора Сергей Бодряков.

Напомним, что 21 августа пожар вспыхнул в Зимовниковском лесничестве, где огнем охватило 198 гектаров, 66 из которых — верховой пожар. Ситуацию осложняет жаркая погода и сильный ветер.

Сейчас в тушении возгорания задействованы сотрудники МЧС, областного департамента по чрезвычайным ситуациям, казаки-добровольцы, лесопожарные формирования и сотрудники регионального минприроды.

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