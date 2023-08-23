В Ростовской области отремонтируют больше 40 км дорог к детсадам и школам

В Ростовской области подрядчики отремонтируют больше 40 км дорог к детсадам и школам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области планируют отремонтировать свыше 40 км дорог к детсадам и школам. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Согласно опубликованной информации, на 30 участках дорог, которые ведут к школам, детским садам и центрам творчества, подрядчики отремонтируют покрытие. Ремонтные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в станице Нижнекундрюченской и в слободе Родионово-Несветайской строители уже отремонтировали дороги к школам. Сейчас активно ведутся работы на дорожных объектах к школам № № 1, 2, 7 и 8, а также к детскому центру технического творчества. Также подрядчики занимаются ремонтом дорог к детсадам «Сказка», «Огонек», «Солнышко» и «Изюминка».

Тем временем в Новошхатинске специалисты приступили к реконструкции дороги к школе №40. Работы планируют завершить в сентябре 2024 года.

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