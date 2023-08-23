Две компании из Ростовской области не смогли оспорить штрафы за дорожный картель

Решение ФАС поддержали в двух судах Фото: Артем КИЛЬКИН

Две компании из Ростовской области не смогли оспорить штрафы, которые были назначены за создание дорожного картеля. Об этом говорится на сайте управления антимонопольной службы.

Организации должны выплатить в бюджет государства 209,5 млн рублей и 19,2 млн рублей соответственно, всего - 228,7 млн рублей. Это решение подтвердили в Девятом арбитражном апелляционном суде и Арбитражном суде Москвы.

Напомним, донские организации признали нарушителями антимонопольного законодательства в сентябре 2022 года. Тогда в УФАС сообщили, что организации могли вступить сговор «для поддержания цен на торгах по строительству, ремонту и содержанию дорог на территории Ростовской области и Калмыкии в 2017-2020 годах».

Аукционы на выполнение работы в указанные периоды проходили, в том числе, при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сумма заключенных государственных контрактов составила 1,9 млрд рублей.

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