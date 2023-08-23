В середине сентября в Ростовской области прогнозируют магнитные возмущения

Вероятность магнитных бурь в Ростове в течение трех дней составит 5 %. Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН

В Ростовской области в период с 23 по 26 августа геомагнитная обстановка будет относительно спокойной. Об этом можно судить по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

В указанный период Кр-индекс магнитных возмущений будет колебаться от 0 до 3, но не превысит 5. Это значит, что изменения будут невыразительными и не достигнут слабой бури уровня G1.

Вероятность магнитных бурь в Ростове-на-Дону в течение трех дней составит 5 %, возможность сильного шторма отсутствует, этот показатель отметили на уровне 1 %.

В сентябре 2023 года магнитосфера также будет преимущественно спокойной. Кр-индекс с 1 по 5 число будет около 2, с 5 по 9 число - около 3.

14 сентября прогнозируют возбужденную магнитосферу, но она не достигнет Кр-индекса 5. С 20 по 22 сентября геомагнитная обстановка может снова измениться.

Напомним, магнитные бури появляются из-за взаимодействия Земли и Солнца. Специалисты рекомендуют метеозависимым людям при влиянии геомагнитных изменений пить травяные чаи, компоты и, по возможности, избегать стрессов.

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