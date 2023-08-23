3 сентября в центре Ростова-на-Дону ограничат движение транспорта

Дорожные ограничения введут на участке от Буденновского до Газетного Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

3 сентября 2023 года в Ростове-на-Дону ограничат проезд по улице Московской. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

- В рамках чествования иконы Божией Матери «Донская» в Кафедральном соборе 3 сентября с 6 до 14 часов будет ограничено движение по Московской на участке от Буденновского до Газетного, - разъяснили водителям.

Добавим, в центре Ростова ограничения планируют ввести также 16 сентября. В этом случае в связи с проведением Дня города должны частично перекрыть Большую Садовую и Московскую от Семашко до Буденновского, а также Большую Садовую на участке от Театрального до Семашко.

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