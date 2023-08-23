В Ростовской области выставили на торги 1427 изделий из кожи питона и крокодила

Покупателям предлагают сумки, рюкзаки, портфели, папки и ремни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области со скидкой в 90 % на аукцион выставили 1427 изделий из кожи питона и крокодила. Речь идет о вещах, которые изъяли в собственность государства, сообщает территориальное управление Росимущества.

Потенциальным покупателям предлагают сумки, рюкзаки, портфели, папки, ремни, кошельки и обложки на паспорта. В наличии вещи как для женщин, так и для мужчин. Как будут продавать партию, оптом или в розницу, не указано.

- Начальная цена имущества снижена и составляет 137 162,49 рублей с учетом НДС, - говорится на сайте ТУ Росимущества.

Аукцион должны провести 14 сентября в электронной форме. Заявки будут принимать до 9 сентября 2023 года.

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