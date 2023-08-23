Снегоболотоход с детьми перевернулся на берегу реки Дон в Ростовской области

Несчастный случай произошел недалеко от базы отдыха. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

На берегу реки Дон в Ростовской области перевернулся снегоболотоход с детьми. Двоим ребятам потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел вчера, 22 августа, недалеко от базы отдыха «Жемчужина Дона» и северо-западнее трассы Новочеркасск-Багаевская.

По предварительным данным, 10-летний ребенок, который был за рулем, не справился с управлением, и техника опрокинулась. Известно, что пассажирами юного водителя были 12-летний мальчик и 7-летняя девочка.

- Малышка с травмами была доставлена в больницу, 12-летнему школьнику потребовалась разовая медицинская помощь, после осмотра врача его отпустили домой, - прокомментировали в УГИБДД.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

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