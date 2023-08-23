В Ростов-на-Дону вернется фирменный поезд «Тихий Дон»

Поезд Ростов - Москва снова получит название «Тихий Дон»
Фото: Иван МАКЕЕВ
Поезд Ростов-на-Дону - Москва снова получит название «Тихий Дон». Об этом 23 августа на заседании в правительстве региона сообщил губернатор Василий Голубев.
- В начале сентября мы вернем поезду Ростов-на-Дону - Москва название «Тихий Дон». 6 или 7 числа планируем это сделать. Он уже будет брендированный. Надеюсь, мы увидим хороший, комфортный и удобный транспорт, - сказал Василий Голубев.
Состав «Тихий Дон» курсировал примерно с 1966 года, но в 2000-х годах его лишили названия. Сейчас он пока представлен в корпоративной окраске «РЖД».
Добавим, пассажиропоток АО «СКППК» за первое полугодие 2023 года по донскому региону составил 4,6 млн человек. По итогам прошлого года ж/д транспортом воспользовались 9,1 млн человек. Сейчас перевозки в границах Ростовской области выполняются по 23 маршрутам.
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