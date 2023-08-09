Два речных судна «Валдай 45Р» за 177 млн рублей закупят для Ростовской области

Перевозить на каждом «Валдае 45Р» собираются примерно по 45 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области открыли два конкурса на поставку речных судов «Валдай 45Р». Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает пассажирская компания «Дон». Стоимость каждого контракта - 177 млн рублей.

Исполнитель должен самостоятельно доставить водный транспорт в станицу Ольгинскую Аксайского района в два захода, до 6 октября и 6 декабря 2023 года.

Суда требуются совершенно новые с габаритной длиной в 21,3 метра и шириной в 5,2 метра. Перевозить собираются примерно по 45 человек «в салонах, оборудованных мягкими креслами». Курсировать «Валдаи 45Р» будут в светлое время суток.

Добавим, район эксплуатации судов - реки разряда «Р» с правом выхода в устьевые участки рек с морским режимом судоходства.

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