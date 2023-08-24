В Крыму отец насиловал 13-летнюю дочку, пока не попал в колонию

О том, что с девочкой что-то происходит, заподозрили учителя, когда заметили изменения в поведении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму на 13 лет посадили жителя Севастополя за то, что тот несколько месяцев насиловал собственную дочку-школьницу. Об этом сообщает «КП — Крым» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Как пишет издание, 45-летний мужчина четыре месяца — с декабря 2021 года по март 2022-го — в то время, когда супруги не было дома, совершал преступления сексуального характера в отношении своей 13-летней дочери.

Через какое-то время учителя в школе заметили, что состояние девочки изменилось — она была в подавленном состоянии. Им удалось вывести ребенка на доверительный разговор и узнать, что ее угнетало. Ребенок рассказал, что отец подвергает ее половому насилию.

Учителя передали сведения в правоохранительные органы. Отца задержали и заключили под стражу. Было возбуждено уголовное дело, и в итоге мужчина был осужден за изнасилование несовершеннолетней и иные действия сексуального характера. Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Заявление в правоохранительные органы отнес отец девочки (подробнее)