В Ростовской области охранника подозревают в том, что он год насиловал 10-летнюю дочь лучшего друга

Школьница год терпела измывательства охранника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из райцентров Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника охранного предприятия, рассказал «КП - Ростов-на-Дону» собственный источник. 47-летнего мужчину подозревают в том, что он год измывался над ученицей пятого класса. По версии следствия, охранник насиловал девочку и совершал в отношении нее насильственные действия.

Злоумышленник был вхож в дом жертвы. Дело в том, что он близко дружил с ее отцом, 58-летним пенсионером. Подозреваемый частенько заходил в гости к семье. Как правило, все «посиделки» сводились к совместному распитию алкоголя. Охранник часто выкладывал на своей странице в соцсетях фотографии друга и его дочери, но со стороны все выглядело прилично.

По предварительным данным, мужчина набрасывался на девочку после того, как ее пьяный отец засыпал. Правоохранители считают, что злоумышленник измывался над 10-летней ученицей пятого класса почти год.

Школьница никому не говорила, что происходит, когда к в гости приходит папин друг. Судя по всему, девочка стеснялась и боялась. В какой-то момент обо всем узнал отец малышки, который и подал заявление на охранника.

- В отношении подозреваемого завели дело по двум статьям: «Насильственные действия сексуального характера» и «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», - рассказал собеседник издания.

Между тем известно, что злоумышленник женат и сам воспитывает дочь, почти ровесницу дочери его друга.

Если дело дойдет до суда, а вина подозреваемого будет доказана, он может сесть в тюрьму на срок до 20 лет.

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