В Ростовской области нашли рыбу, которая «пролетела» почти 300 км за 30 минут

Нелогичное перемещение товара заметили во время проверки Фото: Олег ЗОЛОТО

Рыбу, «перелетевшую» в Ростовскую область из Новороссийска за 30 минут, оформили на одном из предприятий Азовского района. Об этом говорится на сайте управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, нелогичное перемещение заметили во время проверки данных в системе «Меркурий». Электронные документы о получении партии были загружены рыболовецким хозяйством.

- Подобные нарушения мешают прослеживаемости товаров, а также могут приводить к выпуску в оборот некачественной и опасной продукции, - отметили в Россельхознадзоре.

Известно, что представитель рыболовецкого хозяйства, который допустил ошибку, уже получил предупреждение. От предприятия потребовали впредь строго придерживаться правил.

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