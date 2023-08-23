В Ростовской области закупили более 16 тысяч новых учебников истории

В изданиях впервые синхронизированы «История России» и «Всеобщая история». Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области для учащихся 10-11 классов закупили более 16 тысяч экземпляров новых учебников истории. Об этом сообщают донские власти.

Отмечается, что в изданиях впервые синхронизированы два курса - «История России» и «Всеобщая история».

В учебниках для 10 класса треть содержания посвящена Великой Отечественной войне. Имеются отдельные параграфы об обороне Москвы, блокаде Ленинграда, Сталинградской и Курской битвах.

В учебниках для 11 класса опубликованы главы о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, а также указаны причины и цели специальной операции. Рассказывается о подвигах новых героев Отечества.

Напомним, до 1 сентября 2024 года в стране также должны подготовить учебники по истории для 5-9 классов, а до 2025 года - ввести государственные учебники по всем предметам.

Кроме того, с 1 сентября 2023 года в школах введут «золотой стандарт» знаний, подразумевающий единый базовый уровень для всех образовательных учреждений. Школы перейдут на федеральную программу.

В Ростовской области на эти цели выделил более 1,5 млрд рублей. К этому моменту приобрели уже около 1,6 млн экземпляров книг, в том числе книги по русскому языку, литературе, математике и обществознанию.

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