Капремонт 17 км трассы в Ростовской области планируют завершить осенью 2025 года

Дорожные работы выполнят в несколько этапов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Азовском районе Ростовской области до октября 2025 года планируют завершить капитальный ремонт 17-километрового участка трассы Кугей - Новомирский - Гусарева Балка - магистраль «Дон». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Известно, что работы на объекте ведут с весны 2023 года, их должны выполнить в несколько этапов. Сейчас специалисты обустраивают основание проезжей части и монтируют водопропускную трубу.

Также в рамках капитального обновления собираются создать заездные карманы, установить бортовые камни, укрепить обочину и обустроить дождевую канализацию. Рабочие смонтируют освещение, автопавильоны и уложат пешеходный тротуар с тактильной плиткой. На дороге появятся новые знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики.

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