В Ростове на ремонт 25 грунтовых дорог потратят больше 243 млн рублей

Работы планируют завершить к 1 декабря 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону потратят больше 243 млн рублей на ремонт 25 грунтовых дорог. Об этом сообщили на сайте городской администрации 23 августа.

Власти донской столицы подвели итоги ремонта грунтовых дорог в городе. В рамках принятого трехлетнего бюджета подрядчики сейчас занимаются ремонтом 13 грунтовых дорог. В дальнейшем необходимо провести работы на еще 25 дорожных объектах. На эти цели власти направят 243,5 млн рублей. Контракты с подрядчиками уже заключены, и сейчас ведется подготовка к работе.

Закончить ремонт нужно к 1 декабря этого года.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Ростовской области подрядчики отремонтируют больше 40 километров дорог к детским садам и школам в нескольких муниципалитетах.

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