В школах Ростовской области пройдут уроки безопасности

Для учеников Ростовской области проведут уроки по подготовке к действиям во время экстремальных и опасных ситуациях
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области в школах пройдут уроки безопасности. Об этом рассказали на сайте регионального правительства 23 августа.
Ребятам расскажут, как действовать в условиях экстремальной и опасной ситуации. Такое решение приняли в ходе региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Отметим, что сегодня в Ростовской области работают 2,8 тысячи образовательных учреждений. Каждую школу проверили на готовность к новому учебному году. Кроме того, на поддержку и модернизацию пожарной безопасности в школах в 2023 году выделили девять миллионов рублей.
- Только постоянный контроль за соблюдением мер пожарной безопасности, позволит не допустить возникновения пожаров, - отметил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
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