В Ростовской области спрос на педагогов в июле вырос на 15%

В Ростовской области число вакансий для педагогов за июль вырос на 15% Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области спрос на педагогов за июль увеличился на 15%. Об этом сообщили эксперты hh.ru.

По данным специалистов, с мая по август диапазон зарплат для учителей варьируется от 32 до 114 тысяч рублей. Наиболее востребованная профессия в этой сфере – это учитель иностранных языков, а также преподаватели начальных классов и учителя по отдельным дисциплинам. В специалистах нуждаются также онлайн-школы и центры допобразования.

Отметим, что в 2023 году средняя зарплата учителей в России составляет 45 тысяч рублей в месяц, что на пять тысяч больше, чем в прошлом году. Высокие зарплаты у педагогов в Москве – 74 тысячи рублей. В Сургуте учителям предлагают 62,1 тысячи, а в Калуге – 57, 8 тысячи рублей.

А в Ростове преподавателям платят 41,5 тысячи рублей. Такой показатель позволяет донской столице войти в топ-40 городов по зарплатам учителей.

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