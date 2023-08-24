В Ростове на Мясникова и Сарьяна могут появиться выделенные полосы для автобусов

В текущем году выделенные полосы для автобусов планируют обустроить на улицах Мясникова и Сарьяна. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове появятся выделенные полосы для автобусов. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

- В этом году мы прорабатываем возможность организации выделенной полосы в Нахичевани: по улицам Мясникова – Сарьяна, - поделился директор Департамента автодорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов.

Тему об отдельных полосах для автобусов затронули во время заседания комиссии гордумы Ростова-на-Дону по транспорту. По словам директора департамента автодорог, власти активно занимаются решением этого вопроса.

Отметим, что в Ростове также планируется отремонтировать 25 грунтовых дорог. На эти цели выделят больше 243 млн рублей. В администрации города уточнили, что уже по 22 дорожным объектам провели аукционы.

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