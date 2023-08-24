В трех городах Ростовской области создадут электробусную маршрутную сеть

Всего закупят 40 машин и 14 зарядных станций Фото: Евгения ГУСЕВА

В трех городах Ростовской области в рамках национального проекта собираются создать электробусную маршрутную сеть, которую сформируют из 40 машин и 14 зарядных станций. Об этом сообщают власти региона.

Новые направления запустят в Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске. На закупку транспорта и создание необходимой инфраструктуры должны потратить 2,133 млрд рублей, поступивших из федеральной казны.

В Ростове-на-Дону с появлением дополнительного подвижного состава создадут три маршрута:

- № 58 - ЖК «Левобережный» - центр города - Сельмаш;

- № 17 а - от Левенцовки и Военведа к центру города;

- № 88 - от перспективной жилой застройки и нового автовокзала в районе старого аэропорта к главному ж/д вокзалу.

В Таганроге появятся два маршрута: № 1 от северного района до центра города и № 2 от Чехова до Петровской.

В Волгодонске также организуют два маршрута: № 51 и 22. Они помогут объединить отдаленные районы - территорию Шлюзы, Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования - с центральной частью города.

- Развитие электротранспорта окажет положительный эффект на уровень транспортного обслуживания населения и социально-экономическую ситуацию в регионе, - прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области - министр транспорта Владимир Окунев.

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