Губернатор Ростовской области усомнился в превосходстве Краснодарского края

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался считать Краснодарский край более развитым по сравнению с донским регионом. Небольшой спор на этот счет произошел в ходе заседания в областном правительстве.

Все началось с доклада оператора Центра развития перспективных технологий Андрея Ворожбитова. Специалист, рассказывая об уровне оборота незарегистрированного в системе молока, заявил, что ситуация позитивная относительно Крыма или «более развитого Краснодарского края».

Василий Голубев остановил докладчика:

- Почему вы так думаете? Почему вы думаете, что он более развитый?, - внезапно спросил глава региона.

Андрей Ворожбитов не смог быстро ответить на вопрос. Тогда, после небольшой паузы, губернатор обратился к участникам совещания.

- Кто считает, что Краснодарский край более развитый, поднимите руки, - сказал Василий Голубев.

Послышался смех, но никто руку не поднял.

- Вот и ответ. Давайте так - соседи и соседи, - резюмировал Василий Голубев.

Напомним, между двумя регионами есть негласная конкуренция. Столицей юга России считается Ростов-на-Дону, но на это звание также претендует Краснодар. Кроме того, Ростовская область и Кубань часто оказываются основными доминантами при сравнении различных показателей по ЮФО.

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