В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 12-летнего велосипедиста

Несчастный случай произошел вечером на улице Текучева. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове-на-Дону 12-летний велосипедист попал в больницу после ДТП с Nissan Almera. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по региону.

Несчастный случай произошел 23 августа, около 18:45, на улице Текучева. Предварительно, 43-летний водитель иномарки наехал на двухколесный транспорт, который двигался по проезжей части от Островского в сторону улицы Козлова.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель легковушки сбил мотоциклиста.

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