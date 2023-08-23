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НовостиПроисшествия23 августа 2023 10:31

В центре Ростова-на-Дону 19-летний водитель иномарки сбил мотоциклиста

Молодой человек на Skoda Octavia врезался в мотоцикл Ducati в Ростове-на-Дону
Ангелина СКИБА
Авария произошла поздно вечером на улице Красноармейской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Авария произошла поздно вечером на улице Красноармейской. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону мотоциклисту потребовалась медицинская помощь после с ДТП с иномаркой. Об этом сегодня, 23 августа, рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла вчера, около 23:40, на улице Красноармейской. Предварительно, 19-летний водитель Skoda Octavia, направляясь в сторону Крепостного, на развороте по неизвестным причинам въехал в двухколесный Ducati.

- 37-летний владелец Ducati получил травмы, мужчину с места происшествия увезли в больницу, - прокомментировали в УГИБДД.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения, постоянно контролировать скорость и дистанцию. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты или беседы с пассажирами.

Напомним, ранее на берегу реки Дон перевернулся снегоболотоход с детьми.

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