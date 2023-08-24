В Ростове-на-Дону перенесли отключение горячей воды для центра и ЗЖМ

Коммунальные ограничения связаны с гидравлическими испытаниями коммуникаций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону для центра и Западного перенесли сроки отключения горячей воды. Об этом предупреждают власти донской столицы.

Планы сдвинули в связи с «проведением в сентябре социально значимых городских мероприятий».

Раньше горячую воду собирались перекрыть на период с 5 по 9 сентября, теперь коммунальные ограничения введут с 18 по 22 сентября. Эти работы войдут в заключительный этап подготовки тепловых сетей к отопительному сезону.

Отключения должны затронуть следующие территории:

- в центре: набережная - Сиверса - Локомотивная - Мечникова - Текучева - Театральный - Шолохова - 26-ой Линии, площадь Свободы и 21 Линии, а также по улицам: Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной, Павленко;

- в Западном жилом массиве: Малиновского - Доватора - Мадояна - Стачки - Интернациональная - 2-я Володарского - Заводская - Каширская, а также в Левенцовке и на Пескова, в Машиностроительном, Степана Разина, на 3-й Кольцевой, Профсоюзной.

Сейчас, по данным властей, специалисты завершают восстановление горячего водоснабжения в северной части города.

Напомним, гидравлические испытания проводят ежегодно, они необходимы при подготовке к холодам. Во время таких работ специалисты оценивают надежность коммуникаций и наличие дефектов, которые требуется устранить.

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