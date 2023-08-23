В Ростове до середины декабря ограничат проезд по Закруткина и площади Свободы

Знаки и перекрытия должны выставить на время реконструкции инженерных коммуникаций Фото: Андрей КАРА

В Ростове-на-Дону с 1 сентября до 15 декабря 2023 года будет ограничено движение машин по улице Закруткина и площади Свободы. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Ограничения введут на участках:

- Закруткина, от 19-й Линии до 13-й Линии с северной стороны;

- площадь Свободы, от 19-й Линии, 2 до строения № 20 с южной стороны.

Знаки и перекрытия должны выставить на время реконструкции подземных инженерных коммуникаций.

Добавим, 3 сентября в Ростове-на-Дону планируют ограничить движение транспорта по улице Московской, от Буденновского до Газетного.

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