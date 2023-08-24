Фильм «Барби» планируют к показу в двух кинотеатрах Ростова-на-Дону

Официально в российском прокате фильм не значится Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ростова-на-Дону в сентябре 2023 года смогут увидеть американскую фэнтезийную комедию «Барби». Фильм планируют показать в двух городских кинотеатрах, даты и цены уже можно найти в афише.

Стоимость билета на одного человека варьируется от 250 до 380 рублей в зависимости от времени сеанса.

Отметим, что официально в российском прокате лента не значится, поэтому большинство ростовских кинотеатров решили отказаться от показа картины.

Напомним, по сюжету Барби выгоняют из Барбиленда из-за несоответствия нормам красоты. Тогда она начинает новую жизнь в реальном мире, где обнаруживает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии.

Продолжительность ленты - около 2 часов. Режиссер - Грета Гервиг, в ролях - Марго Робби и Райан Гослинг.

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