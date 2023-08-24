В Ростовской области стартовала вакцинация от гриппа и ОРВИ

Иммунизацией планируют охватить 60 % населения Ростовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области стартовала прививочная кампания от гриппа и ОРВИ, она продлится до октября 2023 года. Иммунизацией планируют охватить 60 % населения региона, сообщают донские власти.

- Вакцина поставляется в регион за счет средств федерального и областного бюджетов, - напомнил заместитель губернатора Андрей Пучков.

Все желающие могут привиться в поликлинике по месту жительства.

Иммунизацию должны пройти южные жители Дона от 6 месяцев до 17-18 лет, студенты ПТУ, техникумов и вузов, работники медицинских и образовательных учреждений, сотрудники транспортной и коммунальной сферы.

Также необходимо привиться беременным женщинам, призывникам на военную службу, людям старше 60 лет и жителям региона, имеющим хронические заболевания легких, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.

Известно, что в Ростовскую область доставили 272,5 тысячи доз вакцин, из которых почти 182 тысячи предназначены для детей. Ранее губернатор Василий Голубев распорядился направить из бюджета на закупку дополнительной партии препаратов почти 18 млн рублей.

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