В центре Ростова-на-Дону ограничат движение машин до конца октября

Причины частичных перекрытий - модернизация тепломагистралей Фото: Андрей КАРА

В центре Ростова-на-Дону в сентябре и октябре будут действовать дорожные ограничения. Об этом говорится на сайте городской администрации.

До 15 сентября сложности с проездом сохранятся на улице Филимоновской от Соколова до Чехова, на Соколова от строения № 80/206 до № 72 (по четной стороне), а также на Чехова от строения № 95 до № 91 а (по нечетной стороне).

До 30 сентября перекрытия будут оставться на Ворошиловском по правой полосе при движении в северном направлении на участке между зданиями № 32/104 и № 36-38.

До 31 октября ограничения будут актуальны на улице Темерницкой от дома № 10 до № 24/22.

Добавим, причины частичных перекрытий - работы, связанные с модернизацией тепломагистралей.

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