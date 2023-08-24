Губернатор Ростовской области поприветствовал участников IT-форума «ФИЧА»

Василий Голубев посетил академию ЮФУ и площадки партнеров форума. Фото: сайт правительства Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поприветствовал в Таганроге участников всероссийского молодежного форума IT-технологий «ФИЧА». На это мероприятие съехались сотни молодых разработчиков со всей страны, говорится на сайте донского правительства.

Василий Голубев посетил инженерно-технологическую академию ЮФУ, где сейчас студенты разрабатывают мобильные приложения, программы по кибербезопасности, а также развивают цифровые возможности для бизнеса и решения с использованием блокчейн-технологий.

Также глава региона побывал на площадках партнеров форума, на которых оценил новейшие разработки и осмотрел выставку квадрокоптеров, собранных волонтерами на базе цифровой молодежной лиги «Движение вверх».

Губернатор отметил, что Ростовская область находится в числе самых продвинутых регионов страны по внедрению IT-технологий, разработке ПО, а также занимает второе место в рейтинге цифровой трансформации.

- Таганрог может претендовать на звание IT-столицы, потому что по плотности тех, кто занимается IT-технологиями, на душу населения он лидирует в стране, - подчеркнул Василий Голубев.

Приветствие участникам форума также направил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

- Президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологическую независимость страны, а также внедрять искусственный интеллект во все ключевые отрасли. Сегодня важно развивать технологии, которые помогут цифровой трансформации, - отметил в своем приветствии Дмитрий Чернышенко.

Напомним, три дня 500 ребят будут общаться на площадках форума, побывают в IT-компаниях. В рамках хакатона молодые специалисты создадут собственные инновационные продукты и проведут кибертурнир. Состоится грантовый конкурс Росмолодежи.

По итогам форума должны разработать цифровую платформу, направленную на дальнейшее развитие в Ростовской области IT-технологий.

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