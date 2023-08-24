В Таганроге по двум маршрутам запустят электробусы

В Волгодонске также планируется создать два маршрута, а в Ростове их будет три. Фото: правительство Ростовской области

В Таганроге по двум маршрутам начнут курсировать электробусы. Об этом сообщили на сайте правительства Ростовской области.

Отметим, что сегодня в регионе проходит закупка 40 электробусов и 14 зарядных станций. Новый транспорт планируют запустить в Волгодонске, Ростове-на-Дону и Таганроге. На эти цели из федерального бюджета направили 2,133 млрд рублей.

Так маршрут электробусы на маршруте №1 будут развозить горожан из Северного микрорайона до центра Таганрога и обратно. А маршрут №2 свяжет историческую часть приморского города. Автобусы будут курсировать от улицы Чехова до улицы Петровской.

В Волгодонске также планируется создать два маршрута, а в Ростове их будет три.

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