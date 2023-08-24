В Ростове планируют установить памятник генералу Врангелю

В Ростове собираются установить бюст герою Первой мировой войны и Белого движения Петру Врангелю Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове появится памятник Петру Врангелю. Об этом в соцсетях сообщила казачья бригада «Дон».

Бюст участнику Первой мировой войны и белому генералу планируют создать и установить за счет обычных людей. Пока собрано 300 тысяч рублей из необходимых 500.

Над проектом работает скульптор Виктория Тищенко. Она же ранее создала бюст другого героя Белого движения - графа Келлера.

- На данный момент создан эскиз бюста Черного барона. Заказан и оплачен постамент, - уточнили в казачьей бригаде. - Требуются средства для оплаты изготовления бюста и его установки.

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