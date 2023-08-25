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НовостиОбщество25 августа 2023 6:26

Ростовскую область 25 августа накроют ливни и грозы

В Ростовской области на смену жаре придет непогода
Лейла МИРИШОВА
В Ростовской области на смену жаре придет непогода

В Ростовской области на смену жаре придет непогода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 25 августа ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

По прогнозам синоптиков, в этот день в нескольких муниципалитетах ожидается непогода. Так, во второй половине дня в некоторых районах ожидается пасмурная погода, сильные дожди и грозы. Порывы ветра достигнут до 18 метров в секунду. Также в регион придет похолодание до +14 градусов.

В северных районах области столбики термометров опустятся до +9 градусов. В дневное время столбики термометров покажут +23…+28 градусов. В южный район жара будет продолжать держаться до +30 градусов. Такая погода ожидается до 28 августа.

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