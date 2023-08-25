На трассе в Ростовской области столкнулись пассажирский «ЛИАЗ» и грузовой MAN

В момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Рано утром 25 августа на трассе в Ростовской области столкнулись автобус «ЛИАЗ» и грузовой MAN. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла около 7:30. Предварительно известно, что 49-летний водитель «ЛИАЗа» по неизвестным причинам врезался стоящий большегруз.

- В момент ДТП пассажиров в салоне автобуса не было. Никто не пострадал, только машины получили механические повреждения, - прокомментировали в УГИБДД.

Правоохранители просят жителей Дона быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути.

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