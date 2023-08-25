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НовостиОбщество25 августа 2023 10:41

Резкое похолодание до +7 градусов ожидается в Ростовской области

В Ростовской области ожидается понижение ночной температуры воздуха
Ангелина СКИБА
По ночам прогнозируют +13-18, в отдельных территориях до +7

По ночам прогнозируют +13-18, в отдельных территориях до +7

Фото: Мария ЛЕНЦ

Местами по Ростовской области в последние выходные лета ночная температура воздуха будет опускаться до +7 градусов. О резком похолодании предупреждают синоптики Гидрометцентра.

26 августа в темное время суток прогнозируют +13-18, в отдельных территориях до +7. В светлое время суток - около +21-26, по югу - до +29. Ветер ожидается северной четверти 5-10 м/с.

27 августа погода не изменится. Ночью также будет +13-18, местами до +7, а днем +26-31. Ветер обещают юго-западный и западный 5-10 м/с.

Добавим, существенных осадков в указанный период в Ростовской области не ожидается.

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