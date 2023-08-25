Под Ростовом-на-Дону после ДТП по трассе М-4 рассыпалось куриное мясо

Куриными грудками, окорочками и печенью засыпало большую часть полосы
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Под Ростовом-на-Дону после аварии из опрокинувшегося грузовика на трассу высыпалось куриное мясо. Об этом сегодня, 25 августа, в социальных сетях рассказали очевидцы.
По словам людей, инцидент произошел на М-4 «Дон», в районе аэропорта Платов. Предварительно, «легковушка BMW влетела в грузовик», отчего тот не устоял на колесах и рухнул на проезжую часть.
Куриными грудками, окорочками и печенью в итоге засыпало большую часть полосы, и водители вынуждены были осторожно объезжать участок с препятствиями.
Судя по опубликованному видео, у легковушки после столкновения оказался разбит капот. Информации о пострадавших нет. Официального комментария от отдела УГИБДД по этой аварии не поступало.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», по состоянию на 14 часов 25 августа, пробок и ДТП в районе аэропорта не зафиксировано.
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