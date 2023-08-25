Злостный нарушитель устроил смертельную аварию на М-4 «Дон» в Ростовской области

Авария произошла вечером на трассе М-4 «Дон». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла авария, в которой погиб один человек и еще двое пострадали. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- Вечером 24 августа 24-летний водитель Lada Granta, двигаясь по левому ряду, предварительно, допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2114», с последующим опрокидыванием, - рассказали в ведомстве.

После случившегося на месте происшествия умер 57-летний пассажир «ВАЗа», водитель легковушки 49 лет и еще один 57-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу.

Отметим, владелец Lada Granta не пострадал. Как позже выяснили правоохранители, за последних два месяца он уже 6 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД: 5 раз за превышение скорости и один раз - за невыполнение требований дорожных знаков.

Донских автолюбителей просят строго придерживаться правил и постоянно следить за скоростью. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты или беседы с пассажирами.

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