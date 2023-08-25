Полезный груз передали из Ростовской области бойцам, находящимся в ДНР

Дополнительные вещи потребовали для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд. Фото: сайт правительства Ростовской области

Матрасы, одеяла и питьевую воду доставили из Ростовской области бойцам, которые сейчас находятся на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщают власти.

- Сейчас подразделение находится в режиме ротации, именно поэтому потребовалось дополнительное имущество для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд, - говорится на сайте донского правительства.

Отмечается, что груз сформировали за счет средств Ростовского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Доставил необходимое заместитель губернатора Михаил Корнеев.

Чиновник также провел рабочую встречу с руководством подразделения и Донецкой Народной Республики. На встрече обсудили обстановку и вопросы дальнейшего взаимодействия.

Напомним, ранее по поручению губернатора Василия Голубева в подразделения, дислоцированные в Ростовской области, передали трактор-экскаватор, цифровой ретранслятор, квадрокоптер и другие вещи.

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