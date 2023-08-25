Ситуация с ценами на дизель в Ростовской области дошла до Госдумы и Генпрокуратуры

Жители Ростовской области пожаловались на повышение цен на АЗС Фото: Дмитрий Кутепов

Ситуацию с изменением цен на дизельное топливо в Ростовской области попросил рассмотреть депутат Госдумы Евгений Бессонов. Парламентарий опубликовал в Telegram свои письма к руководителю ФАС и генеральному прокурору России.

- Ко мне обратились сельхозтоваропроизводители Кашарского района. Подорожало дизельное топливо. Особенно остро вопрос встает в связи с проведением полевых работ. Прошу провести проверку, - говорится в обращениях Евгения Бессонова.

Напомним, ранее заместитель губернатора Игорь Сорокин отметил, что случаи отсутствия бензина и дизеля были единичными, поэтому поводов для паники нет.

- По информации поставщиков, подвоз топлива в донской регион не прекращается. На некоторых АЗС могут временно отсутствовать определенные марки бензина или дизельное топливо. Подчеркну, это единичные случаи, и они временны. Оснований для паники нет. Данный вопрос держу на контроле, - прокомментировал Игорь Сорокин.

Также в правительстве региона отмечали, что повышенный спрос на заправках оказался связан с возросшей нагрузкой на фоне открытия альтернативного маршрута в Крым и сезонным ростом потребности в топливе в целом. Сообщалось, что запасов на донских нефтебазах достаточно.

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