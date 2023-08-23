Власти Ростовской области назвали временным отсутствие топлива на некоторых АЗС

ТОпливо на заправках Ростовской области отсутствует в единичных случаях.
Фото: Дмитрий Кутепов
Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин прокомментировал информация об отсутствии топлива на некоторых автомобильных заправочных станциях.
— В настоящее время на нефтебазах Ростовской области создан достаточный запас топлива (7-10 дней). Кроме того, по информации поставщиков, поставки топлива в донской регион не прекращаются, — отметил Игорь Николаевич.
При этом замгубернатора подчеркнул, что на некоторых АЗС может не быть определенной марки бензина или дизельного топлива. Однако это единичные случаи и они носят временный характер.
Напомним, ранее повышенный спрос на топливо донские власти объяснили тем, что в области началось сезонное увеличение потребности аграриев и перенаправление потока транспорта в Крым через новые территории.
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