Власти Ростовской области назвали временным отсутствие топлива на некоторых АЗС

ТОпливо на заправках Ростовской области отсутствует в единичных случаях. Фото: Дмитрий Кутепов

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин прокомментировал информация об отсутствии топлива на некоторых автомобильных заправочных станциях.

— В настоящее время на нефтебазах Ростовской области создан достаточный запас топлива (7-10 дней). Кроме того, по информации поставщиков, поставки топлива в донской регион не прекращаются, — отметил Игорь Николаевич.

При этом замгубернатора подчеркнул, что на некоторых АЗС может не быть определенной марки бензина или дизельного топлива. Однако это единичные случаи и они носят временный характер.

Напомним, ранее повышенный спрос на топливо донские власти объяснили тем, что в области началось сезонное увеличение потребности аграриев и перенаправление потока транспорта в Крым через новые территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Больно терять детей»: Мать погибшей в ДТП рассказала, что думает о ее женихе, выехавшем на «встречку» под Ростовом

Участник аварии с восемью погибшими в Ростовской области 21 раз нарушал ПДД (подробности)