В Ростове мужчина попал в больницу после драки

С травмами пострадавшего в ходе драки доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Ростова-на-Дону произошла драка на оживленной улице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Инцидент произошел вечером 24 августа.

По предварительной информации пресс-службы ведомства, на одной из улиц Ленинского района произошел конфликт между несколькими мужчинами. Слово за слово и началась драка. Один из участников потасовки ударил кулаком другого. С травмой пострадавшего доставили в больницу.

- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ведомстве.

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