Полиция выясняет детали конфликта в центре донской столицы Фото: Артем КИЛЬКИН

В центре Ростова произошла массовая драка, переполошившая прохожих, а позже - соцсети. Больше десяти парней решили выяснить отношения посреди улицы Большой Садовой. Очевидцы утверждали, что видели в руках молодых людей петарды и слышали звуки стрельбы. Позже по факту произошедшего начала проверку полиция.

«КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности произошедшей потасовки.

ХОТЕЛИ НАКАЗАТЬ ЗА ТОВАРИЩЕЙ

По словам очевидца происшествия Ивана (имя изменено – прим. ред.), на Садовой столкнулись две компании парней. Одни решили проучить других за друзей.

- Одна компания на днях избила 15-летнего мальчишку, а спустя день – 17-летнего. Последнего они вообще вытащили из такси. После этого друзья юношей решили поговорить с обидчиками.

При этом, уточняет источник «КП-Ростов-на-Дону», всего в конфликте принимали участие 14 человек. Их личности пока не установлены.

Очевидец говорит, что некоторые участники пришли на «разборки» с петардами - этим и объясняются звуки стрельбы.

- Лично я «травматов» не видел. А петарды были. Но их взяли не для того, чтобы стрелять по людям, а для шума и устрашения.

«НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТАКОЕ УВИДИШЬ»

Правда, судя по всему, напугать друг друга и зевак не получилось.

- Страшно не было, хотя, конечно, не каждый день такое увидишь. Многие снимали потасовку на телефон, - продолжает Иван.

Кто-то из очевидцев вызвал наряд полиции. К приезду оперативников обе компании разбежались.

- Полиция опросила свидетелей случившегося. С места были изъяты остатки от петард, но пока никто из участников конфликта не задержан, - добавил источник издания.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области отметили, что сейчас оперативники также изучают записи с уличных камер наблюдения.

- Также сообщаем, что телефонных звонков из медучреждений с указанного адреса о тяжких повреждениях в отдел МВД не поступало.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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