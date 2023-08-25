В центре Ростова самокатчик насмерть сбил щенка

Происшествие случилось 23 августа. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Ростове-на-Дону самокатчик сбил насмерть щенка. Происшествие случилось 23 августа.

Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, в тот день горожанин выгуливал питомца. В какой-то момент мимо пронесся человек на самокате. Он не смог объехать собаку и на скорости сбил ее. Удар был настолько сильным, что щенка отбросило в сторону.

Травмы оказались смертельными. Животное скончалось.

Хозяин погибшего щенка не стал сидеть сложа руки. Он написал заявление в полицию. По факту происшествия правоохранители начали проверку, в ходе которой установят обстоятельства ЧП и примут решение в соответствии с законодательством.

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