В историческом центре Ростова проверят на прочность 26 старинных домов

На обследование зданий заказчику будет дано 45 дней. Фото: Дмитрий Кутепов

Власти Кировского района Ростова объявили четыре конкурса по поиску подрядчиков, которые проведут визуальное и инструментальное обследование 26 дореволюционных домов. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

В документации отмечается, что все здания являются жилыми и многоквартирными, а также что не являются объектами культурного наследия.

— Визуальное и инструментальное обследование, проводимое с целью оценки технического состояния несущих строительных и ограждающих конструкций, — отмечается в цели проведения исследования.

На все проведение работ подрядчикам будет дано 45 дней. За это время они должны провести обследования зданий, составить документацию и передать ее заказчику.

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