Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 августа 2023 8:44

В историческом центре Ростова проверят на прочность 26 старинных домов

Все дома, которые проверят на прочность, являются жилыми и построены до революции
Дмитрий Кутепов
На обследование зданий заказчику будет дано 45 дней.

На обследование зданий заказчику будет дано 45 дней.

Фото: Дмитрий Кутепов

Власти Кировского района Ростова объявили четыре конкурса по поиску подрядчиков, которые проведут визуальное и инструментальное обследование 26 дореволюционных домов. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

В документации отмечается, что все здания являются жилыми и многоквартирными, а также что не являются объектами культурного наследия.

— Визуальное и инструментальное обследование, проводимое с целью оценки технического состояния несущих строительных и ограждающих конструкций, — отмечается в цели проведения исследования.

На все проведение работ подрядчикам будет дано 45 дней. За это время они должны провести обследования зданий, составить документацию и передать ее заказчику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обещал жениться»: под Ростовом примерный семьянин за год обманул семерых любовниц на восемь миллионов рублей

Под Ростовом мужчину заподозрили в обмане семи женщин на восемь миллионов рублей (подробности)