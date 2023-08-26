«Обещал жениться»: под Ростовом примерный семьянин за год обманул семерых любовниц на восемь миллионов рублей

Житель Ростовской области вначале влюблял в себя женщин, а потом обманывал их Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя одного из городов Ростовской области заподозрили в аферах на миллионы рублей. Все его мошеннические схемы, по версии следствия, строились на мужском обаянии и женской вере в настоящую любовь. За год, считают оперативники, он обманул семерых дам и даже отца одной из них.

ПОРАЗИЛ ОБАЯНИЕМ И СЕРЬЕЗНЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ

36-летнего Николая (все имена изменены – прим. ред.) все знакомые считали порядочным человеком. Добросовестный работник - для коллег, примерный муж - для красавицы-жены и заботливый отец - для двух сыновей четырех и шести лет.

Правда иногда знакомые недоумевали, откуда у супруги обычного офисного работника брендовые вещи. Да и сам Николай одевался стильно. Как оказалось, за своей внешностью мужчина следил не просто так.

Образ брутального обеспеченного мужчины помогал ему знакомиться с женщинами и получать неплохие деньги.

Как рассказал «КП – Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, за год жертвами чар подозреваемого стали семь горожанок. А еще – отец одной из них. Всего, по версии следствия он заработал 8 миллионов рублей. Так, правоохранители считают, что одну из женщин он обманул на 970 тысяч рублей, другую – на 2 миллиона 185 тысяч рублей, третью – на два миллиона 150 тысяч рублей. Самое «неудачное» знакомство с дамой принесло ему чуть больше 600 тысяч рублей.

Как позже расскажут потерпевшие, Николай поразил их силой, обаянием и серьезностью намерений – по их словам, он обещал жениться. Причем некоторым – на второй день знакомства.

ПОВЕРИЛА В СКАЗКУ

Первой жертвой стала Ирина. С ней Николай познакомился в продуктовом супермаркете. Он сделал женщине комплимент на кассе, а потом попросил телефон. Правда имя мужчина назвал вымышленное, как и должность. Заявил, что он – майор ФСБ, занимается тем, раскрывает контрабандистов, которые нелегально ввозят в страну нелегальные товары.

Уже на следующий день Николай позвонил новой знакомой и пригласил на чашечку кофе. Женщина, находящаяся в тот момент на грани развода, согласилась.

- Николай приехал на встречу на большой машине. Я спросила, зачем холостяку такая? Ответ покорил. Он сказал - для того, чтобы возить будущую семью, - поделится позже женщина следователями.

По ее словам, после этого Николай заплатил за мойку автомобиля спутницы, а позже заявил: «Ты будешь моей женой».

Тут же кавалер добавил, что не дело его любимой кататься на старенькой «Киа».

- Тебе бы «Мерседес». Я помогу с продажей и покупкой, - улыбался он.

В этот же день они поехали в Ростов на авторынок. Авто Ирины продали быстро и за наличку. Деньги спрятали в бардачок.

- Он казался таким искренним, обещал жениться. Я была словно под гипнозом. Ничего не понимала, - признается она позже.

Любовные чары развеялись быстро. Женщина говорит, что вечером просто не обнаружила денег за проданную машину. Не видела она больше и «майора ФСБ».

ОТ БОЛЬНОЙ СПИНЫ ДО КРЕДИТОВ

С другой женщиной – поваром одного из ресторанов - Николай познакомился в кафе. Правда, звание назвал уже рангом повыше - подполковник. Мужчина начал сразу надавил на жалость.

- Он подошел ко мне поболтать. Сказал, что работает в органах, ловит мошенников, которые списывают деньги с карт. Потом поделился тем, что у него сильно болит спина и ему бы походить к массажисту, - расскажет Оксана следователям.

А через пару дней Николай, который, как бы случайно встретил женщину на улице, предложил подбросить ее до дома. С этого момента она оказалась у него на крючке.

- Спустя день или два он постучал ко мне в квартиру. Я его впустила, мы разговорились. Я ему верила как себе, - вспоминает дончанка.

А потом Николай попросил ее помочь поймать преступников. Женщина вспоминает: для этого нужно было купить ему «айфон» за 96 тысяч рублей и взять несколько кредитных карт. Телефон и доступ к кредиткам оказались у Николая, а долги перед банком – у Оксаны. Позже ущерб она оценила на сумму чуть больше 600 тысяч. .

КРУТЫЕ СВЯЗИ И СЧЕТА В РУМЫНИИ

Каждый раз, знакомясь с очередной наивной женщиной, Николай придумывал новые подробности своей вымышленной биографии. Одной говорил, что имеет в Румынии многомиллионные счета. Другой обещал помочь с будущим ее сына, используя «связи». Третьей – подарить «Тойоту».

Мужчине удалось очаровать даже отца одной из своих многочисленных «невест». Николай сказал, что сделает ремонт в доме «возлюбленной». После этого ее папа перевел новому знакомому около двух миллионов рублей.

В итоге оперативники все же вычислили и задержали мужчину.

- В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировала помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова.

Николаю уже предъявили обвинение. Если суд признает вину сердцееда, ему может грозить до шести лет тюрьмы.

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