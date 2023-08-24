В благодарность муж заправил машину: женщина из Ростовской области пошла на преступление ради свекрови

Полицейские оперативно задержали любовников, ограбивших квартиру Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Ростовской области 44-летних гражданских супругов задержали за кражу. Неудавшихся Бонни и Клайд вычислили почти на следующий день после происшествия. Причем женщина утверждала, что пошла на преступление не только ради любви, но и якобы ради свекрови.

СЧИТАЛА, ЧТО ЕЙ ДОСТАЛСЯ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

Оксана (все имена изменены – прим. ред.), казалось, уже отчаялась встретить свою вторую половину. Но пару лет назад случай свел ее с Сергеем.

Между Оксаной и Сергеем было много общего: женщина воспитывала сына-инвалида, а мужчина ухаживал за матерью, прикованной к постели. Пара начала встречаться, а потом и жить вместе.

Женщина была уверена, что ей достался счастливый билет. Но, как оказалось, она сильно заблуждалась на этот счет.

СТАРАЛАСЬ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВО ВСЕМ

Сергей испытывал постоянные проблемы с деньгами. Жаловался, что немалая часть бюджета уходит на уход за больной мамой. Оксана жалела гражданского мужа, стараясь быть ему поддержкой и опорой. Это в итоге и привело женщину на скамью подсудимых.

В тот день мужчина попросил любовницу отвезти его по делам. Оксана согласилась выполнить незначительную, на первый взгляд, просьбу.

Женщина припарковала свой «Хендай» возле одной из многоэтажек.

- Скоро вернусь, жди, - сказал ей любовник. После — вытащил из машины маленький топор и направился к дому.

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАПРАВИЛ МАШИНУ

Заподозрив неладное, женщина начала расспрашивать сожителя о планах. Тот признался ей, что собирается влезть в чужую квартиру.

- Вдруг там что-то ценное будет. А ты покарауль у подъезда. Если что подозрительное заметишь, сразу звони. И ничего не бойся. Не ты же совершаешь преступление, - пытался успокоить ее Сергей.

Так Оксана стала сообщницей.

Мужчина с помощью топора открыл форточку квартиры на первом этаже и залез в чужое жилье. За пять минут он перерыл вверх дном все комнаты, не заметив при этом припрятанные хозяевами 130 тысяч рублей.

Решив, что в квартире самое ценное - это фотоаппарат, Сергей забрал его и вернулся в машину. После этого парочка скрылась.

В тот же день мужчина продал украденную технику за пять тысяч рулей. А в знак благодарности заправил бензином машину своей пассии.

ДЕЛО ДОШЛО ДО СУДА

Вскоре любовников задержали сотрудники полиции.

- В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину с незаконным проникновением в жилище», - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» помощник прокурора Батайска Наталья Суворова.

Оксана настаивала, что лишь пошла на поводу у гражданского супруга, которого очень любила. А еще утверждала, что ей жаль его больную маму.

Мужчина и женщина уже предстали перед судом. Обоих признали виновными. Сергея приговорили к 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а Оксану – к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком

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